Violent orage à Neuchâtel : près de 300 appels d'urgence

Près de 300 appels ont été adressés dimanche aux services d'urgence neuchâtelois, après le violent orage qui s'est abattu sur le Littoral avec des vents soufflant jusqu'à 140 km/h. De nombreux arbres sont tombés et des routes ont été coupées. Le site de Festi’neuch a dû être évacué en urgence peu avant 15 heures.

En-dehors du festival, les pompiers ont mené une trentaine d’interventions, notamment dans le cadre d'une manifestation équestre.





Cinq blessés à Saint-Blaise

Le Concours de dressage et de débardage à St-Blaise a été particulièrement affecté par l’orage. Organisé par la Société Hippique de Neuchâtel, l’événement se situait aux Fourches. Il a été frappé par une tornade qui a touché et abattu une dizaine d’arbres. Les troncs ont chuté de tous côtés, notamment sur une tente où le public s’était réfugié. Cinq personnes ont été légèrement blessées et ont été transportées à l’hôpital pour des contrôles. Un cheval a été projeté au sol et a dû être dégagé par tronçonneuse, une branche bloquant son thorax. Il a été conduit au Tierspital à Berne. Les tentes, roulottes et autres aménagements du concours ont été complètement détruits.

Présidente de la société hippique, Ophélie Clottu souligne la solidarité des personnes présentes, malgré la peur initiale. Ironiquement, les chevaux devaient participer à un concours de débardage en forêt et ont pu mettre à profit leurs compétences pour dégager des troncs afin de faciliter l’accès des secours. La Société Hippique va à présent se tourner vers les assurances avant de chiffrer les dégâts.

Des recherches préventives ont été effectuées sur le lac par les pompiers, la société de sauvetage du Bas-lac et la police. Cette dernière est intervenue à une dizaine de reprises en soutien aux pompiers.

La commune du Landeron a averti dimanche soir que l'accès au secteur du bord du lac de Bienne est strictement interdit, notamment la place de jeux car des branches et des arbres menacent de tomber.





Dégâts considérables à Festi'neuch

« La police n’est pas intervenue pour l’évacuation du site de Festi'neuch (hormis l’effectif présent), laquelle a été parfaitement gérée par l’organisation du festival », a précisé le porte-parole. Le festival, qui a dû évacuer environ 7’000 festivaliers présents au moment de l'orage, n'a pas enregistré de blessé grave, mais quelques blessés légers, ne nécessitant pas de prise en charge en ambulance.

Le camping provisoire de Festi'neuch, établi au Nid-du-Crô, a subi des dégâts matériels, a déclaré Aude Ratzé, responsable de la communication. « Il y avait des campeurs sur le site au moment de l’évacuation, qui ont été avertis par l'équipe sur place » de l'arrivée de l'orage.

Une grande partie des 1’600 bénévoles étaient présents sur le site du festival au moment de l’évacuation. « La cellule Espace Écoute, composée de psychologues et de travailleurs sociaux, est à leur disposition et le sera encore ces prochains jours », a expliqué Aude Ratzé.

Par rapport aux stocks prévus pour le dimanche soir, la responsable de la communication a ajouté que les stands ont offert une partie de leur nourriture aux équipes présentes sur place. /ats-jhi-sbm