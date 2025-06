Ce dimanche, il y avait piscine à Serrières… Ou pas

Pour rappel : le bassin de Serrières n’est plus aux normes et la solution proposée par le Conseil communal de Neuchâtel, avec un espace de jeux aquatiques, n’a pas convaincu le législatif en septembre 2024. Une pétition dotée de plus de 2'200 signatures a également été déposée à la Chancellerie communale fin octobre. « C’est important pour nous de montrer l’attachement des Serrièrois et des Neuchâtelois à cette piscine gratuite et surveillée », rappelle Olivier Forel, président de l’Association de Quartier Serrières Bouge !