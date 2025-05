Le Canton veut adapter et renforcer ses lignes de bus

Les yeux déjà rivés vers 2026. Le canton de Neuchâtel communique ce mardi être en train d’étudier plusieurs compléments d’horaires pour l’année prochaine, en collaboration avec les communes et les entreprises de transport.

En lien avec la refonte des horaires CFF 2025, des ajustements ont déjà été apportés aux lignes de bus. Néanmoins, selon le communiqué, des « compléments restent nécessaires sur certaines lignes ». Les autorités évoquent notamment la 640 entre Gorgier-St-Aubin et Provence, la 590 entre Couvet et Pontarlier, via Les Verrières, ainsi que la 421 entre Neuchâtel et Cernier.

En plus de ces discussions concernant des adaptations d’horaires à venir, le Canton planche actuellement sur le plan directeur bus 2030-2040. Le premier objectif de ce projet est d’étendre l’offre en transports publics d’ici 2030. Le communiqué souligne d’ailleurs qu’une croissance de la demande de 8% est anticipée. Une consultation auprès des communes et des entreprises de transport est actuellement menée. /comm-swe