Alain Ribaux à quelques jours de son départ

Des moments marquants

Après plus d’une décennie à occuper la même fonction, Alain Ribaux a expliqué que son plaisir et son enthousiasme lui avaient permis de tenir sur la durée. Sur les quelque 110 rapports qui ont occupé le futur ex-conseiller d’Etat figurent la Loi sur la police unique, celle sur l’encouragement des activités culturelles ou celle pour les personnes en situation de handicap. Mais Alain Ribaux l’avoue aussi, un moment plus difficile a eu lieu au tout début de sa carrière, avec la grève des policiers qui ne mettaient plus d’amendes.