Le droit alimentaire pour un futur plus sain

Le droit alimentaire au cœur des discussions à l’Université de Neuchâtel. Une conférence scientifique est organisée jeudi et vendredi à l’UniNE. C’est la toute première en Suisse sur le thème du droit alimentaire en lien avec la santé publique et la durabilité. Plus de 60 chercheurs du monde entier vont participer à cet événement.

Le droit alimentaire est une discipline vaste et transversale. « C’est un ensemble de règles juridiques qui encadrent la production, la transformation, la commercialisation et la consommation des denrées alimentaires », détaille Mélanie Levy, coorganisatrice de la conférence. Le lien avec la durabilité se développe de plus en plus, en relation avec la chaîne alimentaire. À savoir qu’au début de cette dernière, le droit alimentaire touche notamment à l’agriculture et aux potentielles subventions. À la dernière étape, « le droit alimentaire peut agir comme levier » pour notamment informer et prévenir des maladies non-transmissibles, comme le diabète, l’obésité ou le cancer.