Une année test « réussie » pour le Comptoir du Val-de-Travers

Le Comptoir du Val-de-Travers a fermé ses portes ce dimanche en fin de journée à Fleurier. A l’heure du bilan, les organisateurs se félicitent d’une « année test » réussie. « On a eu de très bons retours du public et des exposants », affirme Ruben Dominguez, le nouveau président de l’événement.

Toutefois, le bilan chiffré n’est pas à la hauteur de leurs espérances. Avant le lancement de la manifestation, les organisateurs nous confiaient espérer entre 30'000 et 50'000 personnes sur les 10 jours de manifestation. Si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus par le comité, il estime qu’entre 15'000 et 20'000 personnes ont fait le déplacement. « C’est très dommage, mais on essaiera de faire encore mieux l’année prochaine », confie Ruben Dominguez qui ne prend toutefois pas ces chiffres comme un échec.