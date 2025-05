Un vent nouveau souffle sur le Comptoir du Val-de-Travers

Un nouveau comité qui espère refaire du Comptoir du Val-de-Travers un évènement incontournable. La 31e édition s’ouvre ce vendredi soir et se tient jusqu’au dimanche 11 mai à la patinoire de Fleurier. La nouvelle équipe en place est entièrement nouvelle, jeune et ambitieuse. Elle voit grand avec la volonté de mêler bonnes affaires, musique et fête populaire. Environ 60 exposants occuperont la patinoire, « la majorité viennent de la région et quelques-uns hors du canton », précise Ruben Dominguez, le président du Comptoir du Val-de-Travers. A l’extérieur une tente a été montée et fera office de restaurant, proposant également une zone pour les enfants. La salle de gym accueillera les fêtards pour les soirées musicales et les concerts qui s’y tiendront uniquement les vendredis et samedis soir. Enfin, des foodtrucks s’installeront autour du bâtiment.

Le budget de la manifestation tourne autour de 300'000 – 350'000 francs. L’entrée au comptoir est gratuite. Un risque financier ? « Non », répond Ruben Dominguez. « Je pense, au contraire, que c’est la bonne chose à faire. Mettre une tune d’entrée va peut-être démotiver certains. »