Le Comptoir de retour à la patinoire de Fleurier

Des exposants de la région, mais pas seulement

Pour organiser ce nouvel événement, Ruben Dominguez a créé une nouvelle association appelée « Comptoir neuchâtelois », dont il est le président. Sept membres au maximum devraient composer son comité. L’objectif est de miser sur des exposants du Val-de-Travers, mais pas que. « J’ai vu qu’il y avait du potentiel, il y a pas mal de choses à faire ici. Et à côté, on aimerait pouvoir élargir tout ça avec d’autres exposants du canton de Neuchâtelois. Et des Valaisans, qu’on a déjà rencontrés au comptoir d’Yverdon », détaille Ruben Dominguez.