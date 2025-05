TransN inaugure sa nouvelle gare de Couvet

Elle est méconnaissable : après neuf mois de travaux, la gare de Couvet est à nouveau opérationnelle depuis une dizaine de jours. Mercredi matin, TransN avait convié les autorités cantonales et communales ainsi que les médias à venir découvrir les nouvelles installations. Le site a été complètement revu, déplacé vers l’est afin de rendre les rails rectilignes, un passage sous-voie avec rampe a été construit et le quartier dans son ensemble a été réaménagé. Un gros changement donc du côté de Couvet. Pour TransN, c’était aussi l’occasion de fêter la fin des travaux sur la voie entre Couvet et Môtiers, dont la stabilité est aujourd’hui accrue. Ces travaux ont nécessité l’interruption du trafic ferroviaire entre juillet 2024 et avril dernier et la mise sur pied de bus de substitution. Après les gares de Fleurier ainsi que la ligne reliant cette localité à Buttes, la compagnie de transports publics a rappelé que jusqu’à présent, 84 millions de francs ont été investis par la Confédération sur la ligne du Val-de-Travers. Et ce n’est pas terminé : dans un horizon de quelques années, la gare de Môtiers aura elle aussi droit à sa cure de jouvence.

Ces investissements doivent concrètement permettre d’accroître la sécurité de la circulation des trains et celle des usagers. A Couvet par exemple, les piétons ne doivent plus traverser les rails juste devant la locomotive pour se rendre au centre du village. Le directeur ad intérim de TransN a aussi souligné que « les mécaniciens des trains ont une visibilité nettement meilleure des usagers, ce qui accroît la sécurité, et les croisements de trains sont nettement plus fluides » selon Cédric Aubry. Ce qui permet du gagner un précieux temps de parcours et ainsi garantir les correspondances en gare de Neuchâtel. D’autres investissements vont suivre : ces quatre prochaines années « plus de 150 millions de francs sont attribués aux trois lignes ferroviaires exploitées par TransN, celle entre les Ponts-de-Martel et La Chaux-de-Fonds, celle du Littorail entre Boudry et Neuchâtel et celle du Val-de-Travers », explique Cédric Aubry.