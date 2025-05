La mise en service de la ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds prévue en 2041

Le projet de ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds franchit une étape stratégique. Le comité de pilotage du projet a décidé de creuser les deux tunnels prévus l’un après l’autre, à partir d’un seul point d’attaque à Neuchâtel. Ce choix implique un allongement de la durée des travaux avec une mise en service planifiée pour 2041, au lieu d’une période entre 2035 et 2039.

Les partenaires du projet - le canton de Neuchâtel, l’Office fédéral des transports (OFT) et les CFF – ont justifié cette décision devant la presse ce vendredi. Creuser les tunnels successivement plutôt que simultanément, d’abord celui du bas sous Chaumont entre Neuchâtel et Cernier, puis celui du haut sous la Vue-des-Alpes entre Cernier et La Chaux-de-Fonds, permettra de réduire de manière significative les nuisances pour les habitants du Val-de-Ruz. Cette méthode réduira d’environ 170'000 le nombre de passages de camions dans les villages concernés. Le trafic, les émissions de Co2 et les risques pour la sécurité routière seront ainsi réduits.





Raisons financières, écologiques et sécuritaires

Ce choix présente également un avantage financier non négligeable : près de 80 millions de francs d’économies par rapport à l’option de creuse simultanée des tunnels. Une marge bienvenue dans un projet devisé à plus de 1,3 milliard de francs. Le Canton, l’OFT et les CFF jugent ce compromis acceptable, malgré le report de l’échéance, en raison des bénéfices attendus sur les plans écologique, sécuritaire et budgétaire.

Lancée au printemps 2024, la phase d’avant-projet se poursuivra jusqu’en 2026. Elle permet d’affiner les paramètres techniques du tracé, d’évaluer la gestion des matériaux excavés et de définir les mesures de sécurité en cas d’incident. Cette sera suivie par l’élaboration du projet de construction, les études d’impact environnemental et la mise à l’enquête publique, prévue à la fin de la décennie.

Pour rappel, cette future liaison ferroviaire vise à transformer la mobilité entre le haut et le bas du canton en réduisant de moitié le temps de parcours – 15 minutes contre 28 actuellement – et en instaurant une cadence au quart d’heure entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. /comm-gtr