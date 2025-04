Un ancien professeur de l’Université de Neuchâtel « bourré d'érudition » s’en est allé

Un pilier de l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel s'en est allé. Jean-Daniel Morerod est décédé à l’âge de 69 ans. Il avait été nommé professeur ordinaire d'histoire du Moyen Âge et de la Renaissance à l'UniNe en 1999 ; un poste qu’il a occupé jusqu’en janvier 2021 avant de se mettre en retrait en raison de soucis de santé.

Son ancien collègue, et voisin de bureau durant plus d’une vingtaine d’années, Laurent Tissot évoque « un personnage étonnant, d’une immense érudition, doté d’un humour au 2e, voire au 3e degré ». Jean-Daniel Morerod aura marqué des générations d’étudiants par son savoir, mais aussi par ses remarques piquantes. « Il travaillait énormément, il était foisonnant intellectuellement », ajoute encore Laurent Tissot. L’ancien professeur d’histoire contemporaine se rappelle avoir été frappé par les connaissances de son collègue sur le général de Gaulle lors d’un séminaire commun : « il en savait plus que moi ».





« Il avait l’amour de sa discipline »

Jean-Jacques Aubert a lui aussi côtoyé Jean-Daniel Morerod durant une vingtaine d’années à l’Université de Neuchâtel. Professeur émérite de philologie classique et d’histoire ancienne, il dépeint un ancien collègue capable de « rendre amusants et intéressants » des exercices parfois fastidieux. « Il avait l’amour de sa discipline. C’est un chercheur curieux de tout qui a passé sa vie dans les archives ». Il se rappelle que Jean-Daniel Morerod était parvenu à rétablir la date de mort de Vauthier de Rochefort (survenue en février 1413) et à faire rectifier la notice du Dictionnaire historique de la Suisse à ce sujet, grâce à son travail sur des calendriers d’époque.

Jean-Jacques Aubert retiendra « les qualités humaines de cet ami avec qui j’ai passé beaucoup de temps ». /sbm