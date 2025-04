Des bus entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel

La ligne ferroviaire transN entre Les Ponts-de-Martel et La Chaux-de-Fonds en chantier. L’entreprise de transport l’a annoncé jeudi soir dans un communiqué. À partir du samedi 12 avril et jusqu’au 1er mai, toutes les courses seront remplacées par des bus sur ce trajet. Les horaires seront modifiés. On les retrouve en détail sur le site de transN.

Pendant cette période, une quarantaine d’interventions et d’aménagements seront menés sur ce tronçon, essentiellement de jour. Elles seront concentrées dans les secteurs de la gare de La Sagne et de la courbe du Reymond. L’entreprise présente par avance ses excuses aux riverains pour les désagréments et assure que tout sera entrepris pour réduire les nuisances sonores. /comm-jhi