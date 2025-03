Un bénéfice record pour les comptes de l’État de Neuchâtel

Les comptes de l’État de Neuchâtel atteignent des sommets. Les autorités ont présenté mercredi le résultat de l’exercice 2024, bénéficiaire de 56,4 millions de francs. Un excédent de revenus record, largement supérieur aux 9,5 millions prévus dans le budget validé par le Grand Conseil en décembre 2023.

Pour expliquer ce résultat, le Conseil d’État met en avant « une conjoncture favorable et des revenus fiscaux plus importants qu’escomptés, avec notamment une évolution positive de l'impôt direct des personnes physiques (+32,5 millions) et des personnes morales (+44,3 millions). »