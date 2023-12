Le budget 2024 de l’État de Neuchâtel est validé

De son côté, le groupe vert’libéral – Le Centre appelle également à assainir encore les finances de l’État au vu des difficultés qui s’annoncent. Il s’est notamment inquiété du niveau de la dette. « Son poids pourrait être étouffant et un obstacle pour les années à venir », aux yeux de la députée vert’libérale Mireille Tissot-Daguette, alors qu’il est nécessaire selon elle d'investir pour la transition écologique.





Le budget 2024 en quelques chiffres

Dans ce budget 2024, il est prévu de puiser 13 millions de francs à la réserve de politique conjoncturelle. Cet exercice sera aussi marqué par le versement de 10,6 millions de francs aux communes dans le cadre du compromis trouvé en matière de charges géotopographiques. Ce montant provient, pour le prochain exercice, du fonds d’aide aux communes, mais le Conseil d’État a averti qu’il faudra trouver d’autres solutions de compensation pour les années futures.

Ce budget amendé respecte le principe du frein à l’endettement et prévoit des investissements à hauteur de 119 millions de francs. L’avenir s’annonce en revanche moins rose : des déficits entre 77 et 110 millions de francs sont attendus entre 2025 et 2027. A noter encore que ce budget était le dernier défendu par le conseiller d'Etat Laurent Kurth qui a annoncé son départ du gouvernement pour fin février après 12 ans à ce poste. Il sera remplacé par Frédéric Mairy dès le 1er mars. /ats-sbm