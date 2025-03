Le projet de rénovation des Mélèzes « est vital » pour que le HC La Chaux-de-Fonds reste dans l'élite

Le HC La Chaux-de-Fonds a communiqué ce jeudi sa position quant au projet de rénovation des patinoires chaux-de-fonnières, pour lequel le Conseil général de la Ville votera mercredi prochain. Le club de hockey sur glace souligne que cette rénovation est devenue un enjeu vital pour l’avenir de l’équipe, des formations qu’il propose et du rayonnement du sport neuchâtelois dans le reste de la Suisse.

Le club le rappelle, l’infrastructure actuelle est vieillissante, et les mesures ponctuelles « ne suffisent plus à répondre aux exigences normatives actuelles », explique-t-il. Une rénovation est une condition absolue pour garantir au HCC non seulement la possibilité de briguer une promotion en National League, mais même de pouvoir maintenir l’autorisation de jouer en Swiss League. « Le HCC risque très fortement de ne plus être autorisé à jouer au sein des deux plus hautes catégories de jeu dans le cas où l’infrastructure existante devait ne pas être rénovée. »





Aussi pour les jeunes

En dehors des enjeux pour les professionnels, ce projet est aussi essentiel pour la formation de plus de 300 juniors de la HCC Academy. D’après le club, la relève a besoin d’un environnement adapté pour pouvoir se développer. Il rappelle aussi le rôle d’« ambassadeur du sport neuchâtelois » que joue le HCC, au-delà des frontières du canton, qui pourrait être bien plus développé avec une patinoire permettant d’accueillir des compétitions d’envergure. C’est pour ces raisons que le club soutient ce projet, affirmant qu’il s’agit « d’un investissement pour l’avenir, pour la formation de la relève, pour l’économie locale et pour le rayonnement du sport neuchâtelois ». /comm-jja