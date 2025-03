Fraude fiscale : « Ça touche toutes les catégories sociales »

C’est le devoir numéro un des citoyens. Les Neuchâtelois avaient jusqu’au 21 février pour remplir leur déclaration d’impôts et la renvoyer. Néanmoins, certains ne se lancent pas dans l’exercice avec toute l’honnêteté requise. Le Canton de Neuchâtel s’attelle à traquer les fraudeurs. Entre 2015 et 2017, les autorités avaient lancé l’opération Réglo pour inciter les citoyens concernés à se manifester. Bilan : 4'000 personnes en avaient profité pour régulariser leur situation et 95,4 millions de francs de recettes fiscales avaient pu être récupérés à l’issue de cette amnistie fiscale. Depuis cette campagne, un échange automatique d’informations a aussi été établi entre les instituts bancaires basés à l’étranger et les autorités fiscales.

Pour déceler les personnes qui tentent de frauder le fisc, le Service des contributions réalise des comparaisons de fortune d’une année à l’autre. Certains éléments mettent aussi la puce à l’oreille des autorités fiscales.

Le chef du Service des contributions Youssef Wahid prend l’exemple d’une personne qui s’achèterait une maison alors qu’elle ne déclare pas de fortune. Les successions sont parfois source de découvertes également, lorsque des héritiers reçoivent des montants jusque-là non déclarés. « Souvent, les héritiers sont d’accord d’obtenir l’argent, mais ils veulent l’utiliser et pour l’utiliser, il faut le déclarer », explique Youssef Wahid.