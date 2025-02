Première impulsion pour une ligne Val-de-Ruz - Saint-Imier

D’ici 2027, le village du Pâquier pourrait bénéficier de transports publics. Ce vendredi, les autorités des communes de Val-de-Ruz et de Saint-Imier ont annoncé la création d’un groupe de travail intercantonal, impliquant les cantons de Berne et de Neuchâtel, ainsi que la ville de Saint-Imier et la commune de Val-de-Ruz. Ce projet vise à étudier la faisabilité d’une nouvelle ligne de bus qui réunirait les deux vallées. Actuellement, des bus circulent des deux côtés du vallon, mais aucune ligne n'arrive jusqu'au Pâquier.





Bus ou navettes ?

Le groupe de travail, qui s'est réuni pour la première fois ce lundi, regroupe des représentants de la Conférence régionale des transports (CRT), des cantons de Neuchâtel et de Berne, ainsi que des communes du Val-de-Ruz et de Saint-Imier. L'objectif est de réaliser une étude pour évaluer l'intérêt d'une ligne de transports publics reliant Saint-Imier au Val-de-Ruz. « Actuellement, c'est une zone grise sans transport public », souligne Corentin Jeanneret, maire de Saint-Imier. Selon Ahmed Muratovic, conseiller communal à Val-de-Ruz, et Corentin Jeanneret, « Il pourrait s’agir d’une ligne de bus, de navettes, ou même d’une prolongation de l'offre touristique toute l'année, tout reste ouvert ». Il n’y aura pas de ligne d’essai avant l’année 2027. Cependant, les deux hommes ont choisi de communiquer sur cette initiative car « il y a des attentes par rapport à ce sujet », soulignent-ils.