Le BAN opère un grand ménage

Projets futurs

A l’avenir, le Bureau d’adresses de Neuchâtel envisage de diversifier ses activités. Le président du Conseil d’administration du BAN souhaite « porter le document, mais également le fabriquer, et pourquoi ne pas vendre les adresses associées pour mieux cibler la clientèle ». Cependant, des risques demeurent, notamment celui de ne pas réussir à recruter suffisamment de porteurs ou à atteindre les objectifs de qualité de service. Malgré cela, la priorité reste l’amélioration de la culture d’entreprise et la fidélisation des collaborateurs, dans un contexte économique de plus en plus difficile. /lal