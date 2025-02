Un programme pour allier patrimoine et transition énergétique

Accompagner dans les démarches

Pour tenter de préparer au mieux la transition énergétique complexe de ces bâtiments patrimoniaux, le projet prévoit également de lancer dès cette année une formation destinée aux architectes. Des « modèles » basés sur les expériences d’autres cantons seront aussi mis sur pied pour que les spécialistes s’appuient sur les mêmes références.





La Chaux-de-Fonds partie prenante

Le projet n’en est qu’à ses débuts, mais les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont déjà fait part de leur intérêt pour ce projet. La Métropole horlogère est, en effet, particulièrement concernée par cette problématique avec pas moins de 115 bâtiments patrimoniaux énergivores à rénover. « Actuellement, on sait par exemple qu’on peut isoler les toitures et les caves. Mais ce projet nous dira ce qu’on peut faire mieux », souligne Théo Huguenin Elie, conseiller communal.