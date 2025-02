Neuchâtel tient son nouveau pôle culturel au Collège latin

Le projet prévoit la réunion, sous un même toit, de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), de Bibliomonde et de la bibliothèque Pestalozzi. La Lanterne magique occupera également un espace dédié à l’éducation à l’image. Par ailleurs, un café verra le jour. Le bâtiment sera également assaini pour améliorer sa consommation énergétique. Quant à la place Agota Kristof, qui donne sur le lac, elle sera réaménagée. À ce sujet, le groupe PLR s’est également inquiété de l’avenir de l’établissement de La Plage qui occupe actuellement cet emplacement.

La gauche a quant à elle marqué son plein soutien à ce projet de pôle culturel. Kim Biloni, du groupe socialiste, a évoqué une bibliothèque « qui s’ouvre sur le monde, qui se dépoussière » et qui offre une « place pour l’échange et le partage ». Les socialistes ont aussi salué la dimension interculturelle et intergénérationnelle du projet avec la présence de Bibliomonde, qui propose des ouvrages en de nombreuses langues, et de la bibliothèque Pestalozzi dédiée aux jeunes.