Cœurs de métier : Charlotte Guinand Diop, brocanteuse décoratrice

L’aboutissement d’une passion pour la beauté transmise par ses parents antiquaires, et nourrie par des études dans le domaine de l’art et de la scénographie. Aujourd’hui, Charlotte Guinand Diop est constamment à l’affut d’objets remarquables, elle conseille la clientèle et elle transforme elle-même certaines pièces dans son atelier, du simple rafraichissement à la métamorphose totale.