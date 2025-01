Nouvelle politique de Meta : « C’est un retour en arrière »

Même si cette directive ne s’appliquera pour le moment qu’aux États-Unis, elle risque de s’étendre en Europe et notamment en Suisse. « On a vu dans l’historique de ces plateformes qu'une décision prise dans un pays pouvait parfois s’étendre à d’autres », précise Nathalie Pignard-Cheynel. Et d’ajouter que l’Europe jouit pour le moment d’une forme de protection au travers du « Digital services act ». « Cette réglementation impose des règles assez strictes aux plateformes en matière de modération des contenus. »





« On peut s’attendre à plus de désinformation »

Cet abandon du « fact-checking » ouvre à nouveau la porte aux fausses informations, à la mésinformation, mais aussi à des contenus plus idéologiques et polarisés sur ces plateformes. « Cela s’accompagne d’un mouvement plus global sur la mise en avant de la liberté d’expression défendue par Donald Trump et Elon Musk. On ouvre vraiment plus les vannes de l’expression, quelle qu’elle soit. », précise la directrice.

Les manières de consommer de l’information vont sans doute être changées par ces nouvelles perspectives. « Les gens s’informent aujourd’hui beaucoup via ces plateformes et cette tendance n’est pas à la baisse. On y trouve aussi des canaux et des sources fiables », estime Nathalie Pignard-Cheynel. Cependant, la part des sources douteuses va augmenter, l’espace d’information va se complexifier et le tout sera moins régulé.