Course-poursuite à Cortaillod

Fin de nuit agitée du côté de Cortaillod. Une course-poursuite s’est engagée entre un véhicule volé et la Police neuchâteloise vers 4h du matin, durant la nuit de dimanche à ce lundi. Un gendarme s’est approché de la voiture suspecte, stationnée sur le parking d’une usine. Le véhicule a démarré et foncé en direction du policier, qui a pu éviter l’impact.

Il a ensuite foncé sur une deuxième patrouille présente sur la route de Boudry. La voiture s’est ensuite immobilisée dans le secteur des Annerets et ses occupants ont pris la fuite à pied. Quatre personnes ont été interpellées un peu plus tard. Il s’agit de requérants d’asile résidant dans le canton de Neuchâtel. L’un d’eux a été mis hors de cause. Le véhicule volé était immatriculé dans le canton de Berne. Il contenait divers objets provenant de vols. /comm-sbm