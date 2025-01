Colombier accueillera la Norvège lors de l’Euro 2025

Colombier comme terre d’accueil pour l’équipe nationale de Norvège. Le stade des Chézards a été retenu par l’UEFA pour accueillir une nation lors de l’Euro 2025 féminin de football. « L’emplacement et la possibilité de fermer le site ont séduit », explique Joaquim Passos, président du FC Colombier. Et après une dizaine de visites, notamment des Pays-Bas, c’est finalement la Norvège qui aura la possibilité d’utiliser le terrain du Littoral. Une équipe qui affrontera au passage la Suisse dès la phase de poules de la compétition.





Patience récompensée

La formation nordique devrait investir la pelouse du site « vers la fin du mois de juin », selon Joaquim Passos. Le président du FC Colombier précise toutefois que la date d’arrivée de l’équipe est encore floue. En revanche, une chose est sûre, le terrain principal du club sera réquisitionné par l’UEFA dès le mois d’avril. L’institution et la Commune de Milvignes y réaliseront des travaux d’entretien spécifiques et de remise en état avant d’accueillir la Norvège. Une situation qui obligera le club, et notamment la première équipe, à faire preuve de souplesse et d’adaptation. Mais ces efforts seront récompensés selon Joaquim Passos puisque le FC Colombier récupérera un terrain « professionnel » et flambant neuf au terme de la compétition. /gjo