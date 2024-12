Fait marquant 2024 : l’élection du Conseil communal de Laténa

Laténa se construit, étape par étape. La nouvelle Commune fusionnée prendra son envol au 1er janvier prochain. Elle réunira les villages d’Hauterive, de Saint-Blaise, de La Tène et d’Enges. Les autorités actuelles et futures travaillent d’arrache-pied pour que tout soit prêt pour le début d’année. La nouvelle identité visuelle, le site Internet de Laténa et la future organisation des services ont été présentés début décembre à la population Le nouveau Conseil communal a lui été élu lors d’une séance constitutive le 20 juin dernier . C’est le fait marquant retenu par Sonia Bernauer Miaz pour cette année 2024 :