Changement de tracé pour les bus entre Saint-Blaise et Marin

Nouvel itinéraire pour les bus entre Saint-Blaise et Marin. Avec l’entrée en vigueur de l’horaire 2025 des Transports publics neuchâtelois (TransN) le 15 décembre prochain, le tracé de la ligne 107 sera modifié entre ces deux localités. À partir de cette date, les bus emprunteront l’avenue Bachelin à Saint-Blaise, puis l’avenue des Champs-Montants à Marin. Cette modification vise à desservir la zone industrielle et commerciale, explique Aline Odot, responsable de la communication de TransN. Jusqu’alors, la ligne 107 passait, comme la ligne 101, par la rue de la Musinière et la rue Louis-de-Meuron.

Pour permettre ce changement, les communes concernées ont dû réaliser divers aménagements. À Saint-Blaise, deux nouveaux arrêts de bus ont été créés à proximité de l’administration communale et de l’ancien collège de la Rive-de-l’Herbe. Actuellement, les quais rehaussés empiètent sur la piste cyclable, mais le Conseil communal assure que tout sera remis en ordre d’ici au 15 décembre. La route sera élargie pour garantir un espace dédié aux vélos, et des travaux seront également réalisés pour améliorer le passage des piétons. Quant à l’installation éventuelle d’abribus à ces arrêts, elle sera décidée par les nouvelles autorités de La Tène, qui entreront en fonction le 1ᵉʳ janvier. À Marin, des quais rehaussés ont également été aménagés sur l’avenue des Champs-Montants.