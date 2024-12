Un cirque de Noël débarque à Neuchâtel

La magie des fêtes de fin d’année s’invite dès ce vendredi soir à Neuchâtel. Le cirque de Noël, organisé par la famille Gasser, propose un spectacle alliant cirque, théâtre et conte. L’histoire se déroule au Pôle Nord, dans une fabrique de cadeaux, et entraîne les spectateurs dans un univers où chaque personnage donne vie à des souhaits d’enfants. « C’est magique, nous avons des jongleurs, des contorsionnistes, des machinoirs et j’en passe… » sourit Jocelyne Gasser, co-directrice de l’événement et de Starlight Production, qui pilote le projet. « Tout est mis en scène et en live, le scénario est fait par Antonin Bouveret et l’éclairage par Juan Manuel Rodriguez Lance», détaille-t-elle.