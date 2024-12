Un million de francs pour les commerçants du Val-de-Travers

Nouvelle action cette fin d’année

Une nouvelle promotion à 20% débutera d’ailleurs ce vendredi 6 décembre. Chaque personne peut acheter jusqu’à 200 Val’ (à 160 francs avec la promo). Cette action est axée vers les jeunes, notamment les étudiants, qui peuvent profiter de ce moment pour « économiser de l’argent », en achetant 20 Val’ à 16 francs. À l’heure où l’argent liquide est de plus en plus mis de côté, c’est un changement de sensibilité que l’association recherche. Ou comme le rappelle le membre du comité de Val’Action Fabien Aimonetti, « les jeunes n’utilisent plus beaucoup de monnaie et qu’ils sont plus maintenant avec les moyens de payements numériques. Et on aimerait bien qu’ils soient aussi touchés par cette vente. »