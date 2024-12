« Cœurs de métier » : le torréfacteur Julien Cuche

On fait la rencontre d’un professionnel tout en dégustant un café dans « Cœurs de métier ». Vous êtes encouragés à vous imaginer l’arôme de l’arabica… Depuis bientôt neuf ans, Julien Cuche est torréfacteur à La Semeuse à La Chaux-de-Fonds. C’est lui qui est en charge de faire passer le grain de café vert à une préparation propre à la consommation. Et même plusieurs, puisque la marque produit des cafés destinés à différentes clientèles et sous différents formats.

Julien Cuche et le café, c’est une longue histoire. Il pense que son premier contact avec cette boisson, c’était un grand café au lait, à l’adolescence, chez ses grands-parents. Depuis, il a fait carrière dans l’agroalimentaire, a travaillé dans une brasserie au Canada, dans une distillerie près de Pontarlier. Le point commun : « Je suis un bon vivant et j’aime prendre du plaisir ».

Dès qu’il arrive au travail, tôt le matin, Julien allume le torréfacteur, un énorme tambour qui chauffe le grain de café vert à plus de 200 degrés et le fait passer par une métamorphose en plusieurs phases, jusqu’au produit fini. Deux professionnels travaillent en alternance à La Semeuse, un métier qui réclame d’avoir les cinq sens bien affutés.