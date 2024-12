Carnavallon prépare déjà 2025

Le soulagement pour le comité du Carnavallon. Début 2024, il tirait la sonnette d’alarme afin de récolter des fonds pour pouvoir maintenir la manifestation à Fleurier. A ce moment-là, l’édition 2024 était assurée mais l’avenir restait flou pour le dernier carnaval neuchâtelois. 10 mois plus tard (en novembre), le comité de Carnaval rassure : oui, l’édition 2025 est bien maintenue et ce ne devrait pas être la dernière.

2024 : une bonne année

Sous la patinoire de Fleurier, la fréquentation a été bonne fin avril à Carnavallon, mais pas excellente non plus : le samedi était par exemple en concurrence avec d’autres fêtes de la région. Le comité souligne qu’un petit bénéfice ressort de l’édition 2024, mais qu’il n’aurait pas été possible sans aide extérieure. « On est très content de nos sponsors, de nos bénévoles et de nos partenaires », explique d’emblée la présidente de Carnavallon Sarah Pham. « Tout le monde a fait un geste ». Le comité a également participé à d’autres manifestations et carnavals en Suisse romande, afin de renflouer les caisses.