Le dictionnaire de l’Académie française controversé

Une institution qui soulève des critiques. Le quatrième et dernier tome du dictionnaire de l’Académie française est paru la semaine dernière. Et il soulève des objections auprès de linguistes et autres professionnels de la langue, en France mais aussi ailleurs en francophonie.

Ce volume comporte les mots de R à Z, il sort treize ans après la troisième partie. Afin de mettre les choses en perspective, la précédente édition, la huitième, a été achevée en 1935, alors que la première a été publiée en 1694. Rédiger et mettre à jour cet ouvrage qui est supposé servir de référence est une des missions majeures de l’Académie française, une institution fondée en 1634 par le cardinal de Richelieu afin d’uniformiser la langue.

Un travail désormais dépourvu de sens, à en croire le « Collectif des linguistes atterrés », un groupe de professionnels qui reprochent aux Académiciens de rédiger un dictionnaire censé faire autorité, sans avoir la moindre formation dans ce domaine. Ils ont fait paraître une prise de position à ce sujet dans la presse française.







Un rythme qui empêche de refléter la langue

Linguiste, Mathieu Avanzi est professeur à l’Université de Neuchâtel et il dirige le Centre de dialectologie et d’étude du français régional. Il confirme que « d’un point de vue lexicographique, ce nouveau dictionnaire est tout à fait incomplet », et que l’extrême lenteur des parutions de ce dictionnaire pas comme les autres l’empêche de refléter efficacement la langue vivante, alors que celle-ci connaît actuellement une expansion extraordinaire. Cela dit, il admet que l’Académie représente « une certaine norme, une certaine institution », qu’il convient de respecter.