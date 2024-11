Le PLR de Boudry miné par ses divergences

De potentiels conflits d’intérêts qui ont certainement pesé dans la balance

De son côté, Pascal Pedimina, certes un peu amer, accepte sa défaite. Mais se sent-il trahi par une partie de son groupe PLR ou plus largement par le Conseil général ? « Non, non », répond-il. « C’est de la politique, on sait comment ça se passe. »

Quant aux potentiels conflits d’intérêts évoqués par certains, Pascal Pedimina précise : « Il y a des mandats de la Commune qui se réalise via ma société (2P+ Management). Et suivant le dicastère que j’aurais eu, peut-être que j’aurai éventuellement eu une double casquette. Mais dans cette situation, je ne pense pas que c’était le cas, parce que nous aurions très bien pu cadrer les mandats, établis contractuellement depuis de nombreux mois, et qui vont bientôt se terminer. Nous aurions pu répondre facilement à cette problématique. »