Élection rocambolesque à Boudry

Coup de Trafalgar à Boudry. L’élection du remplaçant de Gilles de Reynier au Conseil communal a débouché sur un scénario inattendu. Le Conseil général a élu lundi soir Pascal Chapuisod. Suppléant PLR au sein du législatif, il a devancé le candidat choisi la semaine passée par son parti, Pascal Pedimina, par 23 voix contre 15 (trois bulletins blancs).

Portée par une partie des libéraux-radicaux, cette candidature « surprise » a été officiellement annoncée au cours de la soirée. Une proposition qui « a mis dans l’embarras » les socialistes qui ont demandé une interruption de séance. Une vingtaine de minutes plus tard, le groupe PS a précisé ne pas vouloir contester le 2e siège du PLR et qu’il laissait la liberté de vote à ses membres. Le candidat « libre » Pascal Chapuisod a ensuite obtenu la majorité absolue, qui était fixée à 20 voix, et crée la surprise en accédant à l’exécutif boudrysan. /jpp