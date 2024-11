Gilles de Reynier a démissionné du Conseil communal de Boudry

Départ surprise au sein du Conseil communal de Boudry. Le libéral-radical Gilles de Reynier a démissionné au 31 octobre « pour des raisons de santé », a précisé sa suppléante à l’exécutif, Anne Macherel Rey qui s’est dit « triste pour lui. » Cette dernière a repris ses tâches, alors que le travail de représentation a été réparti entre les autres élus. Gilles de Reynier était en place depuis le 1er janvier 2021. La nomination d’un remplaçant est à l’ordre du jour du prochain Conseil général le lundi 18 novembre.

Le PLR de Boudry-Areuse a lancé une procédure d’urgence pour trouver un candidat ou une candidate. Une séance de groupe se tiendra le 12 novembre au terme de laquelle le parti devrait y voir plus clair. La présidente de la section locale du PLR et présidente du Conseil général, Pascale Preisig-Ducommun, souligne la difficulté de trouver une personne dans des délais si courts, en sachant que l’entrée en fonction doit se faire rapidement et que le poste de conseiller communal à Boudry représente l’équivalent d’un 40%. /jpp