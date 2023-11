Basse-Areuse : perplexité chez les partisans, satisfaction sans triomphalisme chez les opposants

La fusion Basse-Areuse fait plouf. Étonnement chez les partisans, ouf de soulagement chez les opposants. Cortaillod, Milvignes et Boudry ne s’uniront pour former la 3e plus grande commune du canton de Neuchâtel. C’est Milvignes qui a fait capoter ce projet de fusion avec 55,4% de non. À l’inverse, Boudry l’a approuvé à 65,5% et Cortaillod aussi, avec 62,1% de oui.





Le « non » est arrivé de là où on ne l’attendait pas forcément

Le président du Comité de pilotage de la fusion Basse-Areuse et conseiller communal à Milvignes, Philippe Dupasquier était « déçu et surpris. Il n’y avait pas de mouvement d’opposants qui étaient regroupés en association à Milvignes et on n’a pas pu entendre ce que la population pensait de ce projet. Les raisons sont très difficiles à imaginer aujourd’hui, c’est trop tôt (…) Mais on peut probablement tirer comme conclusion que les citoyens de Milvignes sont satisfaits de la forme actuelle de la commune ».