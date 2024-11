Réduction du réseau postal : Boudry réagit

Après la Commune du Val-de-Ruz, c’est au tour de Boudry de monter au créneau. Selon un communiqué diffusé ce vendredi, les trois partis représentés au Conseil général annoncent avoir appris « avec regrets la décision de La Poste de fermer le bureau de la Ville et Commune de Boudry. » Pour rappel, onze bureaux postaux sont voués à fermer dans le canton. Le PS, le PLR et les Verts de Boudry ont déposé une résolution, demandant au « géant jaune » de revoir son choix « au plus vite ».

Si les partis se disent « conscients des considérations d’optimisation qui ont donné lieu à cette position », ils estiment que celles-ci ne doivent pas se faire au détriment du service universel dans le domaine des services postaux et des paiements auxquels a droit la population. Cette résolution sera à l’ordre du jour du Conseil général lors de la prochaine séance, le 18 novembre. /comm-cob