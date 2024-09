Les jumeaux à l’honneur à l’Unine

Un colloque d’historiens sur les jumeaux, c’est une première mondiale selon son organisatrice, Thalia Brero. La réunion rassemble de nombreux spécialistes jusqu'à vendredi à l'Université de Neuchâtel. « Les historiens ont un petit peu pensé qu’il n’y avait pas grand-chose à étudier à propos des jumeaux car très peu survivaient ». Or, comme la professeure d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Neuchâtel ne manque pas de le préciser, « quand on cherche des informations, on en trouve », d’où l’intérêt d’organiser cet événement. En regroupant plusieurs historiens issus de différentes disciplines, Thalia Brero espère « confronter les différentes visions des jumeaux dans l’histoire », afin de faire émerger de nouvelles pistes d’informations.