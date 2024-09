TransN manque de personnel et coupe dans l’offre

TransN affronte encore des difficultés en matière de ressources humaines. La compagnie de transports publics neuchâtelois admet ce mercredi matin affronter une « forte hausse d’absentéisme du personnel de conduite ». Au point que les prestations ne peuvent plus être intégralement assurées sur les réseaux des bus en villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

Rien de nouveau puisque tant l’an dernier qu’en 2022 déjà, TransN avait rencontré les mêmes problèmes.

Dans un premier temps, des auxiliaires ont réalisé des remplacements. Des échanges de personnel ont pu être réalisés entre les secteurs géographiques, ainsi qu’entre les bus et les trains. Ces différentes mesures ne suffisent pas à préserver la totalité des prestations. A ce jour, 1,8% des courses ne peuvent plus être offertes, ceci uniquement dans la capitale cantonale et dans la métropole horlogère, et seulement en journée, indique TransN. Cette réduction des prestations est valable jusqu’au 21 septembre. /comm-aju