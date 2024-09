Le Club 44 retourne à ses origines

Le Club 44, « un lieu pour vivre et laisser vivre ». L’institution chaux-de-fonnière continue la célébration de ses 80 ans cette année, avec une saison qui rappelle ses origines. Dans ses archives, un manifeste datant de 1944 a été retrouvé. Il présentait cette devise, un lieu pour vivre et laisser vivre, ainsi que la volonté de proposer à La Chaux-de-Fonds un lieu pour discuter de thématiques actuelles, traitant de « la paix véritable » tout en nourrissant « l’idéal démocratique ». « On voit que ce lieu, en 1944, inscrit au cœur de sa mission cet espace de liberté » raconte Marie Léa Zwahlen, déléguée culturelle du Club 44. Et 80 ans plus tard, « on a vraiment l’impression que ce sont trois thèmes qui sont vraiment d’actualité ».