Une saison pour respirer au Club 44

Pour le dernier volet de ce triptyque consacré au féminicide, le Club 44 espère pouvoir accueillir l’historienne et militante féministe française Michelle Perrot durant la seconde partie de 2024.

En collaboration avec le TPR et le centre culturel ABC, l’institution est aussi un des acteurs de la première édition du Festival Bang ! Bang ! qui propose spectacles et conférences autour de l’impatience d’en finir avec le patriarcat vacillant. Le 17 mai, à l’occasion de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le Club 44 verra dialoguer sur sa scène la spécialiste suisse des questions de genres Caroline Dayer et la conseillère d’État Florence Nater.