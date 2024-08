Maé fait sa rentrée à Neuchâtel

Cette première session d’activités proposée aura lieu du 16 septembre au 20 décembre. Chacune de ces activités dure entre 45 et 60 minutes. Et même si un élève n’est pas inscrit au parascolaire, il peut en bénéficier. Le coût pour les parents : 80 francs pour l’ensemble de la session. Des activités qui se déroulent soit dans le collège, soit à proximité immédiate, sauf pour certaines d’entre elles qui ont lieu à Neuchâtel. Du coup, comment sont organisés les déplacements ? Nicole Baur, conseillère communale en charge de la famille, de la formation, de la santé et des sports, répond « que ce sont aux parents de s’occuper des transports lorsque l’activité est plus loin que le périmètre de l’école. C’était très compliqué d’organiser les déplacements. Par exemple, j’aurais aimé qu’on puisse offrir la patinoire. On verra à l’avenir », ajoute-t-elle.