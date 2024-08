Les transports publics ont presque résisté à la rentrée scolaire au Val-de-Travers

Une rentrée presque réussie pour les bus de remplacement au Val-de-Travers. Depuis le début des vacances scolaires, il y a six semaines, les trains ne circulent plus entre Travers et Buttes, ils sont remplacés par des bus. Le système est rodé pour les chauffeurs et les usagers. Il fallait encore passer l’étape de la rentrée ce lundi, puisque de nombreux élèves se rendent à l'école en train. Et tout s’est bien passé, sauf un couac, sur le coup des 7h42 à Travers, en direction de Fleurier. En descendant du train, les passagers ont découvert qu’un seul bus les attendait. Autant dire que la cinquantaine de personnes en provenance de Neuchâtel a eu de la peine à rentrer dans un seul véhicule… Pourtant quelques minutes plus tôt, il y avait encore trois bus sur la place de la gare, mais deux sont repartis à vide, avant l’arrivée du train. Gabriel Schneider, directeur production transN, explique cette situation : « Nous avions basé notre concept sur des données de fréquentation issues du mois de juin, et les effectifs scolaires du mois d’août ne sont pas identiques. Et les horaires de reprise non plus. » Alerté, le centre de gestion du trafic a envoyé un second bus afin de véhiculer les passagers restés sur le quai à Couvet.