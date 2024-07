Agrandissement prévu pour la Maison de l’industrie

Sur les façades extérieures, il faudra isoler le bâtiment. Puis la « Madi » recherche un projet, afin de pouvoir mettre en valeur trois ressources très présentes au Val-de-Travers : le bois, l’acier et l’eau. Une enveloppe d’environ 2 millions de francs a été fixée. Les travaux ne commenceront qu’au moment où l’argent sera complètement réuni. Une date limite à 2026 est évoquée par le président de l’association du Musée industriel du Val-de-Travers.







Travaux en cours à l’intérieur

Un « lifiting » a déjà été réalisé à l’intérieur de la Maison de l’industrie, afin de mettre en avant le côté industriel avec du vert et du gris. L’espace met toujours en avant le travail des dentellières et des tricoteuses. Et l’atelier de décolletage de Léopold Bourquin, daté de 1900, est sur le point d’être terminé. « On a créé une baie vitrée, et maintenant on est entrain de remonter une structure identique à celle située dans la ferme de La Côte-aux-Fées », détaille Daniel Huguenin-Dumittan. Seul problème : « Il n’y a pas de plan. »