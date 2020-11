L’atelier Léopold Bourquin en plein déménagement

L’atelier Léopold Bourquin est mis en boite pendant plusieurs mois. Mais avez-vous déjà entendu parler de Léopold Bourquin ? C’était un horloger du siècle dernier à la Côté-aux-Fées, il a entièrement conçu et réalisé son propre atelier de décolletage dans sa ferme. Il y fabriquait par exemple des viroles et des pitons, que l’on retrouve dans le mécanisme des montres.



Cet atelier a ensuite été déplacé au début des années 90 aux Mines d’asphalte à Travers. Et depuis quelques semaines, il est mis en boite. Certaines pièces plus petites ont été emballées et documentées en premier, puis les plus grosses pièces ont commencé à être empaquetées le samedi 7 novembre.



Normalement ces emballages doivent durer le temps du déménagement, mais pour l’atelier Léopold Bourquin, cela durera plusieurs mois. En effet, quelques travaux doivent encore être réalisés à la Maison de l’industrie à Noiraigue, afin d’installer les différentes pièces.