L’arrivée du scarabée japonais surveillée de près à Neuchâtel

Un plan d’action établi

L’arrivée du coléoptère en terre neuchâteloise ne serait qu’une question de temps. « Nous partons en tout cas de ce principe, puisqu’il nous faudra être prêts », affirme Rémy Alain Reymond. Pour l’instant, l’heure est à la surveillance puis, au moment de son apparition, un protocole de lutte sera appliqué.

La première étape essentielle consiste en l’identification formelle de l’intrus par une photographie très nette, le constat direct d’une personne qualifiée, ou par une capture de l’insecte. Une fois la présence avérée, une cartographie de l’habitat du nuisible ainsi qu’un piégeage massif seront mis en place.

Ingrédient essentiel dans cette bataille, la coopération intercantonale permet de se tenir au courant des diverses méthodes appliquées et efficaces. « C’est important pour savoir comment réagir le plus vite possible, mais de la manière la plus adéquate », insiste Rémy Alain Reymond. En effet, tout est une question de proportion. « La réponse va dépendre à la fois des tailles des populations observées et des moyens déployés. Il est dans certains cas totalement illusoire de vouloir éradiquer le foyer. » C’est alors le contrôle de la population de scarabées qui prime, dans l’objectif d’en limiter la taille.