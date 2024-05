Terrains de foot bâchés à Kloten (ZH) contre le scarabée japonais

Les autorités zurichoises renforcent leur action visant à éliminer la population de scarabées japonais découverte l'an dernier à Kloten. Les terrains de football de la commune sont désormais recouverts de bâches, les mesures de précédentes n'ayant pas été suffisantes.

'Nous partons du principe que les terrains de foot sont l'épicentre de l'invasion de scarabées japonais à Kloten', a déclaré mardi Fiona Eyer, du service phytosanitaire cantonal aux médias réunis sur place. En les recouvrant de bâches en plastique, le nuisible est combattu à différents niveaux, explique-t-elle.

Le dépérissement du gazon bâché entraîne la mort des larves du coléoptère, privées de nourriture. Et si certaines d'entre elles arrivaient malgré tout à se développer en scarabée, la bâche les empêcherait de prendre leur envol. De plus, les éventuels scarabées encore présents à Kloten à la fin de l'été ne pourraient plus venir pondre des oeufs sur le terrain de football.

Méthode drastique, aussi pour le FC Kloten

La couverture des terrains de football de la ville d'agglomération constitue l'une des mesures les plus importantes prises à ce jour. Elle durera au moins jusqu'à l'automne. 'Nous sommes optimistes au sujet des chances de succès de cette mesure drastique', a souligné Fiona Eyer.

Pour le FC Kloten, la mesure aura également des conséquences drastiques. Ses équipes ne pourront plus s'entraîner ni jouer des matches sur les terrains du club. Tel avait déjà été le cas l'été dernier à cause de la présence des scarabées japonais. Il n'existe toutefois aucune base légale lui donnant droit à un dédommagement financier.

Avec les mesures de l'an dernier

En parallèle, les autorités zurichoises vont prendre à nouveau d'autres mesures. La plupart d'entre elles avaient déjà été prises l'an dernier sans qu'elles permettent d'éradiquer le coléoptère. Il s'agit notamment de l'utilisation d'insecticides et des pièges.

L'arrosage sera de nouveau interdit durant l'été pour empêcher les femelles de pondre des oeufs dans les sols humides. Comme l'année dernière, les déchets biologiques de la commune et des zones d'observation limitrophes ne pourront pas être éliminés ailleurs. A travers ces mesures, le canton suit les directives de la Confédération.

Première population au nord des Alpes

Les scarabées japonais découverts l'été dernier à Kloten constituent la première population trouvée au nord des Alpes. D'une taille de 8 à 12 millimètres, cet insecte coléoptère s'attaque à environ 300 plantes de diverses familles, dont les baies, les arbres fruitiers, les vignes, le maïs, les roses, les tilleuls, les bouleaux ou encore les érables.

Il est présent en Italie depuis 2014. En Suisse, il n'a d'abord été trouvé en grand nombre qu'au Tessin. Il a été découvert ensuite de manière isolée dans les cantons de Soleure et de Bâle-Ville à partir de 2019.

A la fin de l'été dernier, des scarabées japonais ont aussi été repérés dans les communes valaisannes de Zwischenbergen et de Simplon. Le canton du Valais a mis en place des mesures spécifiques pour essayer d'éradiquer le coléoptère.

