« La sirène qui dessine » dans le lac de Neuchâtel

Trois mois pour fabriquer une peinture utilisable sous l’eau. L’artiste et illustratrice neuchâteloise Fanny Blanchet s’est mise au défi. Locataire du cabanon gallo-romain du parc du Laténium, l’artiste expérimente depuis un mois et demi toutes sortes de techniques.

Le temps est beau et calme ce matin aux abords du cabanon gallo-romain devant le Laténium. Pour trois mois, cette cabane de fortune s’est transformée en laboratoire artistique. La grosse porte en bois s’ouvre en grinçant et la nouvelle locataire du lieu apparait dans l’embrasure. Il s’agit de l’illustratrice et dessinatrice neuchâteloise Fanny Blanchet, alias (pour ce projet) « La sirène qui dessine ».

L’artiste a obtenu cette résidence au Laténium pour trois mois au terme d’un concours organisé par la ville. Son objectif : fabriquer une peinture que l’on peut utiliser sous l’eau. « Mon projet a été choisi, car il concernait directement le lac. Au travers de mon art, j’aimerais mettre en valeur ce patrimoine et ça colle parfaitement avec l’institution du Laténium », explique Fanny Blanchet. Cela fait maintenant un mois et demi que l’artiste s’essaye à la peinture sub aquatique, elle nous a ouvert les portes de son laboratoire.