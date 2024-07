Les sports de glisse ont le vent en poupe

Dans son école, Emeric Thollet voit de tout. « Il n’y a pas de profil type du kitesurfeur, la plus jeune a 13 ans et la plus âgée doit avoir dans les 60 ans ». Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le kitesurf n’est pas un sport extrême et ne demande pas énormément d’effort physique. L’école Surikite compte plus d’une centaine d’élèves répartis en trois groupes selon leur niveau. « J’ai énormément d’élèves plus ou moins actifs sur des groupes WhatsApp », explique Emeric Thollet. « Malheureusement, il y a plus d’élèves que de sorties, car le temps le permet rarement. Donc j’essaye de faire des tournus ». /crb