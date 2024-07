Neuchâtel se laisse envoûter par le fantastique

Le fantastique règne en maître à Neuchâtel. Le NIFFF a investi le centre-ville depuis vendredi et jusqu’à samedi prochain. Pour cette 23e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel, 124 œuvres issues de 46 pays sont à découvrir. Certaines projections se font à l’open air, installé sur la place des Halles pour l’occasion.

Le NIFFF ne propose pas que des films. Le festival offre également une vaste palette d’événements. Le public peut notamment faire l’expérience d’un laboratoire photographique immersif, imaginé par le cinéaste neuchâtelois Olivier Béguin. Les volontaires serviront de cobaye au docteur Jekyll, qui tentera de faire ressortir le Mister Hyde en vous. Cette installation est issue d’un projet d’adaptation au théâtre de L’étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, de Robert Louis Stevenson. La pièce, portée par Olivier Béguin et Yannick Merlin, sera jouée à l’automne au théâtre du Concert à Neuchâtel. Le laboratoire photographique a servi à créer des visuels pour ce projet.

Son créateur, Olivier Béguin, a toutefois souhaité pousser cette démarche plus loin et l’ouvrir à un public plus large.

Au NIFFF, les « cobayes » sont ainsi invités à se laisser ausculter par le docteur Jekyll (de manière peu intrusive, rassurez-vous) et à ingurgiter une potion qui fera surgir la part obscure cachée au fond de votre âme. Ce double sera immortalisé par un procédé photographique durant les quelques instants où il surgira, explique Olivier Béguin. Un antidote attend ensuite les participants. « Normalement, ça devrait bien se passer », ajoute Olivier Béguin, sur le ton de la plaisanterie.