Val-de-Travers soutient les stands et forains de l’Abbaye

Val-de-Travers ne laisse pas tomber ses associations locales, les marchands, les établissements publics et les forains. À la suite de la décision prise le samedi 29 juin dernier d’annuler le premier jour de l’Abbaye de Fleurier en raison de l’alerte de MétéoSuisse pour des orages violents, le Conseil communal a décidé de faire un geste financier envers les stands et forains. « Si la situation météorologique exceptionnelle n’a heureusement pas eu de conséquences dans notre région, l’impact financier est toutefois important pour les associations, les marchands et les forains qui n’ont pas pu profiter des nombreux visiteurs attendus samedi pour écouler leurs produits ou pour vendre des prestations », relayent les autorités dans un communiqué transmis ce jeudi. Le Conseil communal précise que la décision a été mûrement réfléchie et sur la base des données de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie.





Manque à gagner de 28'000 francs



Mais l’exécutif vallonnier admet qu’un geste financier était nécessaire : il renonce donc à percevoir la totalité de l’émolument pour l’utilisation du domaine public pour les trois jours de fête. Cela représente un manque à gagner d’environ 28'000 francs pour la Commune de Val-de-Travers qui s’ajoute aux charges de 40'000 francs déjà payées. Une somme jugée « raisonnable au vu de ces circonstances exceptionnelles. » /comm-lgn